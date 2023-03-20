Эксперты назвали разрушительные привычки в отношениях

Психологи Синтия Кинг и Ания Раджа перечислили симптомы нездоровых отношений

Секреты, непрощенные обиды и неумение брать на себя ответственность — это разрушительные привычки, которые уничтожают отношения, полагают клинические психологи Синтия Кинг и Ания Раджа. В беседе с The List они перечислили симптомы нездоровых взаимоотношений в паре.

В отношениях, которые трещат по швам, партнеры повторяют одни и те же ошибки, уверены эксперты. Например, нередко связь становится токсичной, когда люди проецируют свои комплексы на других. «Возможно, вы стесняетесь собственной внешности и поэтому критикуете одежду или макияж вашего партнера, даже если они выглядят совершенно нормально», — описала Раджа один из сценариев.

Отрицание проблем и нежелание извиняться Кинг назвала привычкой, которая говорит о неумении брать на себя ответственность. Она полагает, что мало просто попросить прощения, нужно показать решимость исправить ошибку, не пытаясь преуменьшить ее значение. При этом не обязательно соглашаться с каждым высказыванием партнера, достаточно выслушать и попытаться понять его точку зрения.

По мнению психологов, важно не только уметь извиняться, но и научиться прощать. В противном случае обиды будут накапливаться, каждый раз напоминая о себе в очередном конфликте. Бесполезное копание в прошлом может быть невероятно болезненным и разрушительным.

Еще одна травмирующая привычка — склонность постоянно критиковать партнера и сравнивать его с другими людьми. Это может обижать и утомлять даже в тех случаях, когда в критике нет злого умысла. Если же негатив заходит слишком далеко, это может быть симптомом эмоциональной манипуляции, предупредила Раджа.

Важно принимать своего партнера таким, какой он есть, а не пытаться превратить его в человека, которого вам хотелось бы видеть Ания Раджа клинический психолог

Вместо того чтобы концентрироваться на негативе, Кинг советует показывать поддержку и заботу. Умение правильно говорить о своих желаниях, уважать и понимать чувства — основа здоровых отношений. В то же время секреты, агрессивные реплики и крики приводят к конфликтам, обидам, недоверию и страху, которые в конечном итоге разрушают любовь.

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