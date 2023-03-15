Предложен простой способ поддерживать страсть в долгосрочных отношениях

Сексолог Марин предложила целоваться с партнером каждую ночь для улучшения интимной жизни

Для улучшения интимной жизни в долгосрочных отношениях необходимо каждую ночь целоваться с партнером и соблюдать еще одно простое правило, уверена психотерапевт-сексолог Ванесса Марин. Об этом сообщает издание The Sun.

Марин объяснила, что на начальном этапе отношений влюбленные буквально «не могут оторваться друг от друга» — поцелуи и прикосновения им просто необходимы. Однако спустя несколько лет большинство постоянных партнеров начинают избегать любых тактильных проявлений чувств. Они по-настоящему целуются, только чтобы инициировать секс. Такая связка разрушительна для интимной жизни, считает сексолог, но есть простой способ этого избежать.

Чтобы поддерживать страсть в длительных отношениях, Марин предложила в обязательном порядке каждую ночь целоваться с партнером хотя бы одну-две минуты, так как это поможет сохранить чувство единения и связь с ним. При этом такой тактильный контакт не должен быть прелюдией к сексу.

Этот вечерний ритуал избавил нас от тягостных мыслей, что мы должны заниматься сексом каждый раз, когда начнем целоваться. И это действительно позволило нам насладиться поцелуями просто ради поцелуев и стать ближе друг к другу Ванесса Марин психотерапевт-сексолог

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