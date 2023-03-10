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16:30, 10 марта 2023Забота о себе

Сексолог предложила надоевшим друг другу супругам необычную игру

Сексолог и психиатр Инна Дьякова предложила понарошку продать начавшего раздражать супруга

Врач-психиатр и сексолог Инна Дьякова предложила необычную игру надоевшим друг другу супругам. Ее цитирует издание «Победа26».

По словам Дьяковой, в последнее время психологи стали советовать людям расставаться, когда они начинают раздражать друг друга, но она с таким подходом не согласна. Психиатр предложила попробовать понарошку продать партнера. «У психологов есть такая игра "Продай своего мужа" или "Продай свою жену". Надо написать рекламное объявление, убедительно рассказав о лучших качествах, присущих вашему партнеру», — объяснила она.

Дьякова уточнила, что такое упражнение помогает взглянуть на партнера свежим взглядом, вспомнить, почему к этому человеку когда-то возникли чувства, и, возможно, снова пробудить угасшие страсть, любовь и интерес.

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Александра Лисица
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