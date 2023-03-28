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08:58, 28 марта 2023Наука и техника

У звездного объекта SPICY 97589 обнаружили повторяющиеся вспышки

Космический аппарат Gaia обнаружил повторяющиеся вспышки у звездного объекта SPICY 97589

Фото: Stefan Widua / Unsplash

Международная группа астрономов обнаружила повторяющиеся вспышки молодого звездного объекта SPICY 97589. Результаты исследования представлены в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

Молодые звездные объекты (англ. young star objects, YSO) представляют собой звезды на ранних этапах эволюции. Обычно они располагаются в плотных скоплениях молекулярных облаков, где содержится большое количество газа и межзвездной пыли. YSO испытывают периодическую аккрецию, которая иногда сопровождается вспышками.

Вспышки YSO делят на две группы: EX Lup (также известные как EXors) и вспышки FU Ori (или FUors). EXor имеют амплитуду в несколько величин и длятся от нескольких месяцев до одного или двух лет; FUors более экстремальны и редки, могут достигать 5-6 баллов по амплитуде, и длятся от десятилетий до даже столетий.

Космический аппарат Gaia зафиксировал увеличение яркости SPICY 97589, который является членом скопления G38.3-0.9 из 30 кандидатов YSO. Всего было обнаружено две вспышки. Пик первого увеличения яркости пришелся на середину 2017 года с увеличением яркости примерно на 2,2 звездной величины и продолжительностью около 13 месяцев. Во время второй вспышки, начиная с апреля 2022 года, звезда стала ярче, уменьшив звездную величину с 18,7 до 16,3.

Увеличение яркости SPICY 97589, скорее всего, является результатом вспышками аккреции. Астрономы отметили, что годовая продолжительность события повышения яркости 2017 года и повторяющиеся всплески типичны для объектов типа EX Lup. Однако для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные спектроскопические наблюдения звезды.

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Александр Еникеев
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