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11:48, 28 марта 2023Мир

Франция увеличит поставки снарядов Украине

Министр ВС Франции заявил, что Париж увеличит поставки снарядов калибра 155 мм Украине

Фото: Reuters

Париж увеличит поставки снарядов калибра 155 миллиметров в два раза. Об этом заявил министр вооруженных сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню, передает Figaro.

«Париж поставит технику, необходимую для контрнаступления Украины: мы удвоим поставки 155-миллиметровых снарядов, чтобы довести их количество до 2 тысяч в месяц», — рассказал политик. Он также уточнил, что французская сторона вскоре передаст Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP/T стоимостью несколько сотен миллионов евро.

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Виктория Кондратьева
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