Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:08, 28 марта 2023Среда обитания

Россияне охладели к покупке жилья в одной стране

BD-GROUP: в феврале российский спрос на жилье в Грузии снизился на 32,67 процента

Фото: Aleksandr Medvedkov / Shutterstock / Fotodom

В феврале 2023 года российский спрос на недвижимость в Грузии упал на 32,67 процента по сравнению с январем того же года. О том, что граждане России охладели к покупке жилья в одной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты риелторского агентства BD-GROUP.

Специалисты отметили, что снижение стало рекордным, начиная с апреля 2022-го — тогда падение числа обращений о приобретении жилья составило 57,15 процента. Они добавили, что спрос на приобретение жилья в Грузии со стороны россиян в феврале текущего года оказался на 13,1 процента меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Несмотря на наблюдаемую отрицательную динамику, показатель второго месяца 2023-го был на 84,02 процента выше относительно февраля 2021 года. Кроме того, количество запросов за период с января по февраль нынешнего года превысило параметр за первые два месяца прошлого года на 15,14 процента. По сравнению с январем-февралем 2021-го показатель за 2023-й увеличился на 136,21 процента.

В марте основатель BD-GROUP Дарья Бородина сообщила о том, что россияне бросились арендовать жилье в Грузии. Согласно ее данным, за 2022 год количество запросов с их стороны, связанных с арендой недвижимости в той стране, выросло на 343,15 процента по сравнению с результатом за 2021 год.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В США заявили об ухудшении возможностей разведки над Черным морем
Белый дом заявил о желании дипломатического урегулирования с КНДР
Названы самые распространенные болезни москвичей
Раскрыта возможная причина убийства найденной на мусорной площадке россиянки
В России задумались о выпуске госдолга в юанях
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной пляжной стране
Новый фильм Мартина Скорсезе получил дату релиза
Глава МОК объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов
Подвергнута сомнению связь между образованием и деменцией
Совбез ООН обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.