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05:00, 28 марта 2023Из жизни

Нетрезвый мужчина вставил себе стакан в задний проход и три дня терпел

Journal of Nepal Medical Association: врачи извлекли стакан из заднего прохода непальца

Фото: Unsplash

Житель Непала вставил себе стакан в задний проход и терпел в течение трех дней. Об этом сообщает Journal of Nepal Medical Association.

47-летнего мужчину госпитализировали с жалобами на задержку стула и боли в животе. При осмотре в его прямой кишке обнаружили инородный предмет. Непалец объяснил врачам, что это стакан, который, по его словам, оказался в заднем проходе совершенно случайно. Позже он все же признался, что сам вставил его, когда был нетрезв, надеясь получить от этого удовольствие.

У мужчины не было кровотечения, но он испытывал сильную боль и не мог сходить в туалет. По сообщению New York Post, непалец заявил, что пытался извлечь стакан самостоятельно, но у него ничего не получилось.

Специалисты провели рентгеновское обследование, после чего предприняли попытку вытащить инородный предмет, но не смогли его ухватить, так как он был перевернут. Выдавить стакан наружу, сжимая кишку, тоже не удалось: для этого он находился слишком высоко.

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В итоге врачи приняли решение провести лапаротомию — операцию по вскрытию брюшной полости. В результате хирургического вмешательства стакан благополучно извлекли.

Пациента выписали из больницы через семь дней после операции. Спустя две недели он полностью восстановился.

Ранее сообщалось, что во Франции в заднем проходе у 88-летнего мужчины обнаружили артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны. Сам пациент утверждал, что снаряд деактивирован, однако руководство учреждения вызвало саперов и разместило пенсионера в палатке за пределами здания.

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Алиса Дмитриева
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