Андрей Воробьев оценил ход строительства школы в подмосковной деревне Голубое

Школу в деревне Голубое Московской области откроют к первому сентября 2024 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства образовательного учреждения, а также ответил на вопросы местных жителей. Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Образование» и областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Школу в деревне Голубое ждут уже много лет. Населенный пункт разрастается, здесь много молодых семей с детьми. Школа является социально важным объектом в деревне. Сейчас для 420 учащихся организован подвоз до Андреевской СОШ и обратно, — сказал Андрей Воробьев. — Четырехэтажная школа станет одной из самых больших в округе — 1375 мест. Закладка капсулы была 31 мая прошлого года. Открыть планируем 1 сентября 2024-го. Строители у нас добросовестные, построили уже много школ в Подмосковье».

Новое образовательное учреждение позволит разгрузить Андреевскую СОШ. Из 1375 мест 500 — это начальные классы, 875 — средние и старшие. Там смогут заниматься ребята из ЖК «Зеленоградский» и ЖК «Мелодия Леса».

«Моему ребенку сейчас семь лет, он ходит в первый класс. Так как в деревне Голубое школы нет, то мы вынуждены возить его в Андреевскую. Дорога занимает 20-25 минут, администрация выделила автобусы, которые возят детей. Но, так как они выезжают в час пик, стоят в пробках, соответственно, часто опаздывают на первый урок. Очень ждем, когда откроется новая школа, чтобы перевести туда своих детей. Дорога будет занимать всего две минуты, причем ребенок сможет ходить туда самостоятельно, без сопровождения взрослых», — поделилась местная жительница Нина Зосимова.

Новая школа была в числе 20, старт строительству которым в мае 2022 года дали губернатор Андрей Воробьев и зампред правительства России Татьяна Голикова.

«Площадь школы 23 тысячи квадратных метров. Задача, поставленная губернатором – построить ее за год. Мы работаем над этим, обещаем сделать, несмотря на то, что здесь болотистая местность, торфы на семиметровой глубине», — рассказал гендиректор ООО ПФК «Крост» Алексей Добашин.

Сократить срок строительства школы стало возможным благодаря технологии высокоскоростного индустриального строительства, которая предполагает перенос основной части работ на завод. Индивидуальные индустриальные изделия для будущего учебного заведения производятся на конвейерной роботизированной линии, затем их привезут на стройплощадку, где соберут, как конструктор.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 25 процентов. Сейчас рабочие занимаются возведением вертикальных модульных конструкций.

Помимо классов, в четырехэтажном здании расположатся учебные лаборатории и общественные зоны, актовый зал, столовая и библиотека. На прилегающей территории - стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки, а также площадка для изучения правил дорожного движения и зона для выращивания полезных культур. Кроме того, здесь появится парковка.

В ходе общения с губернатором жители затронули темы транспортной доступности, парковок, строительства разворотной площадки, благоустройства парковой зоны и пруда, работу управляющей компании и

системы «Безопасный регион».

Андрей Воробьев отметил, что все проблемные вопросы будут рассмотрены и проработаны.

В 2023 году в Подмосковье планируют построить 37 школ почти на 26,6 тысячи мест — 10 внебюджетных и 27 бюджетных. 23 из них сдадут к сентябрю, еще четыре – до конца года. Среди самых крупных — школа на 2200 тысяч мест в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском г.о. (бюджет), а также на 1500 мест в поселке Ильинское-Усово ЖК «Ильинские луга» г.о. Красногорск и Люберцах (внебюджет).

Всего в 2023 году будет открыто 40 школ, в том числе введенных в прошлом году. Девять их них уже начали работу.

Кроме того, в этом году капитально отремонтируют 63 подмосковных школы.

