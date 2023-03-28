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06:07, 28 марта 2023Силовые структуры

Российского военнослужащего обвинили в госизмене

Военнослужащего из Ростовской области обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне

Фото: pixabay.com

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону рассматривает уголовное дело в отношении военнослужащего Ростовского гарнизона Ильи Трачука. Он обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В суде агентству подтвердили поступление уголовного дела в отношении российского военного из Ростовской области. Очередное заседание состоится 10 апреля.

О том, что обвиняемый Трачук является военнослужащим, свидетельствуют данные гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, который в 2022 году дважды привлекал его к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

Ранее в Крыму суд приговорил задержанного жителя Симферополя Станислава Стеценко, шпионившего в пользу Украины, к 12 годам колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что по заданию украинских спецслужб Стеценко длительное время получал и передавал информацию о полетах российской военной авиации в районе полуострова.

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Марина Совина
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