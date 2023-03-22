Задержанного в Крыму украинского шпиона осудили на 12 лет за госизмену

В Крыму суд приговорил украинского шпиона Стеценко к 12 годам колонии за госизмену

В Крыму суд приговорил задержанного жителя Симферополя Станислава Стеценко, шпионившего в пользу Украины, к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.

Мужчину признали виновным по статье 275 («Госизмена») Уголовного кодекса РФ.

Следствие и суд установили, что по заданию украинских спецслужб Стеценко длительное время получал и передавал информацию о полетах российской военной авиации в районе Крымского полуострова. Для этого он использовал специальное антенное и приемное оборудование. За выполнение заданий мужчина в общей сложности получил 1300 долларов.

Ранее сообщалось, что военный Вооруженных сил Украины с позывным Кипиш расстрелял мужчину из-за отметки о регистрации в Донецке.