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11:49, 22 марта 2023Силовые структуры

Военный ВСУ с позывным Кипиш расстрелял мужчину из-за регистрации в Донецке

Военный ВСУ с позывным Кипиш расстрелял мужчину из-за отметки о регистрации в Донецке

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Кипиш расстрелял мирного жителя из-за регистрации в Донецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Сестра погибшего рассказала, что украинский военный задержал ее брата и попросил показать ему паспорт. Увидев отметку о регистрации в Донецке, он достал оружие и убил его.

Спустя время российские следователи задержали подозреваемого. Выяснилось, что он состоял в украинском полку «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Чтобы скрыть эту информацию, он указал ложные анкетные данные, однако сотрудники СКР раскрыли его личность.

В настоящее время военный привлечен к ответственности, вскоре он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что СКР предъявил заочное обвинение первому заместителю начальника Генштаба ВСУ Игорю Колеснику.

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Елизавета Новикова
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