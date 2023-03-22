Силовые структуры
СКР заочно обвинил трех военачальников ВСУ за гибель 500 мирных жителей
СКР предъявил заочное обвинение первому замначальнику Генштаба ВСУ Игорю Колеснику
Следственный комитет России предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Колеснику, замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и заместителю командующего Сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко. Об этом в среду, 22 марта, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
По данным СКР, в 2016 году за время командования данных фигурантов в Донбассе погибли более 500 мирных граждан. Кроме того, около 1000 жителей получили ранения. Сейчас следователи разыскивают трех военачальников для последующего ареста.
Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест командира 10 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Вячеслава Котлика.