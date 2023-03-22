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11:41, 22 марта 2023Силовые структуры

СКР заочно обвинил трех военачальников ВСУ за гибель 500 мирных жителей

СКР предъявил заочное обвинение первому замначальнику Генштаба ВСУ Игорю Колеснику

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение первому замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Колеснику, замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и заместителю командующего Сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко. Об этом в среду, 22 марта, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, в 2016 году за время командования данных фигурантов в Донбассе погибли более 500 мирных граждан. Кроме того, около 1000 жителей получили ранения. Сейчас следователи разыскивают трех военачальников для последующего ареста.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест командира 10 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Вячеслава Котлика.

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Екатерина Власова
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