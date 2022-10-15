В Москве заочно арестовали командира бригады ВСУ

В Москве заочно арестован командир ВСУ Котлик за обстрелы мирных жителей в Донбассе

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслава Котлика. Он объявлен в международный розыск по уголовному делу об обстреле гражданского населения в Донбассе в прошлом году, пишет ТАСС.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции на территорию России», — заявила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова. Ранее Басманный суд удовлетворил аналогичные ходатайства следствия о заочном аресте еще четырех командиров ВСУ.

В прошлом году Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовные дела против трех командиров бригад ВСУ и их подчиненных, которые подозревались в причастности к обстрелам республики 15–18 октября.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должен воспрепятствовать проведению трибунала над бойцами ВСУ, заявили ранее в МИД и Минюсте Украины. Киев запретит проведение каких-либо судов над своими военнопленными и будет расценивать подобные действия как военные преступления, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.