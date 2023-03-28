Глава МАГАТЭ допустил визит в Россию

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что может посетить Россию в ближайшие дни

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что, скорее всего, в ближайшие дни посетит Россию. Возможность визита он допустил в интервью Associated Press.

По словам Гросси, он считает своим долгом активизировать переговоры для обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Также в интервью агентству он заявил, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС шли не без прогресса последние несколько месяцев.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Гросси и его команда уже находятся на Украине, они направляются в сторону Запорожской АЭС, где планируют оказаться уже 29 марта. По словам дипломата, у России нет «особых ожиданий» от визита Гросси.