В «Росэнергоатоме» рассказали о планируемом визите гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС

«Росэнергоатом»: визит гендиректора МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС пройдет в течение одного дня

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал о том, как пройдет визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 29 марта. По его словам, визит делегации пройдет в течение одного дня, сообщает ТАСС.

Карчаа заявил, что утром 29 марта делегация во главе с Гросси прибудет на ЗАЭС, где ее встретит делегация из трех человек, которую он возглавит, а вечером инспекторы покинут объект. Также он прокомментировал слова гендиректора агентства о напряженной обстановки на Запорожской АЭС, отметив, что напряжение вокруг нее не снижается.

«Тишина и отсутствие ударов по станции — это абсолютно не основание расслабиться. Украинская сторона продолжает планировать силовой захват станции», — заключил Карчаа.

Ранее Гросси заявил, что, скорее всего, в ближайшие дни посетит Россию. Он уточнил, что считает своим долгом активизировать переговоры для обеспечения безопасности на ЗАЭС.