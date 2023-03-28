Аномально жаркое лето 2021 года побило рекорд тысячелетия

Climate and Atmospheric Science: лето 2021 года оказалось аномально жарким

Ученые Колумбийского университета и других научных организаций США проанализировали годичные кольца деревьев и установили, что аномально жаркое лето 2021 года установило тысячелетний рекорд высоких температур начиная с 950 года нашей эры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Climate and Atmospheric Science.

Исследователи изучили примерно 600 старых хвойных деревьев летом 2020 и 2021 годов на высокогорных участках в национальных лесах и парках США, в северном Айдахо и Каскадных хребтах Орегона и Вашингтона. Они измерили интенсивность синей длины волны, отраженной от древесины. Более плотные кольца, формирующиеся при высокой температуре, отражают меньше синего света.

Большинство самых жарких летних сезонов приходится на период с 2000 года. Второй самый теплый период, обозначенный годичными кольцами деревьев, пришелся на 1028-1096 годы, в разгар так называемой Средневековой климатической аномалии, когда, как считается, произошло естественное потепление на большей части планеты. Другой заметный жаркий период длился с 1319 по 1307 год. Но даже эти периоды были значительно ниже, чем температуры в последние десятилетия.

Жара 2021 года длилась несколько недель с конца июня до середины июля. Хотя исследователи не пытались выделить такие короткие периоды в кольцах, средние сезонные температуры являются тесно связаны с такими событиями. Летом 2021 года был установлен годовой рекорд 18,9 градуса по Цельсию. Напротив, самое жаркое лето в доисторические времена было в 1080 году при средней температуре 16,9 градуса по Цельсию.