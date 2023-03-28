Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:43, 28 марта 2023Экономика

На активы производителя Persil в России нашелся покупатель

«Ведомости»: российские активы Henkel могут купить акционеры «Фармстандарта»

Фото: Imago-images.de / Global Look Press

Сделка по продаже бизнеса немецкого химико-промышленного концерна Henkel (известен брендами Persil, Schwarzkopf, Ceresit, «Момент» и другими) в России в настоящее время находится на завершающей стадии. На активы компании нашелся покупатель в лице консорциума инвесторов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

На 11 заводов производителя претендуют акционеры фармкомпании «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина и основатели фонда «Эльбрус капитал». По словам источников, мажоритарными владельцами предприятий станут акционеры «Фармстандарта». Сумма сделки пока не названа.

Стороны уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки. Согласно договору, немецкая компания будет иметь возможность обратного выкупа заводов. На предприятиях планируется продолжить выпуск продукции под брендами Henkel.

Материалы по теме:
Самый жир. Проблемы с лишним весом угрожают здоровью людей и бьют по экономике стран. Как мир борется с вредной едой?
Самый жир.Проблемы с лишним весом угрожают здоровью людей и бьют по экономике стран. Как мир борется с вредной едой?
29 января 2023
Человечеству придется отказаться от мяса. Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
Человечеству придется отказаться от мяса.Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
25 марта 2023

Немецкая компания объявила о прекращении бизнеса в России в середине апреля 2022 года. Концерн работал в стране с 1991 года и открыл 12 офисов и 11 заводов. В портфель производителя брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие. В 2021 году объем продаж в России составил около 1 миллиарда евро или почти пять процентов общего показателя Henkel.

Российский бизнес ежегодно приносил компании около 1,06 миллиарда долларов, списание российских активов стоило концерну примерно 1,1 процента мировых продаж. Выставленные на продажу активы (предприятия в России и один завод в Белоруссии) компания оценила в 673 миллиона евро (55,78 миллиарда рублей по текущему курсу).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
США оценили решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР применить ядерное оружие в любое время
11-летний школьник погиб при попытке сделать селфи под Москвой
СК возбудил дело из-за обстрела поста ДПС и нападения на полицейских
Дизайнер поделился лайфхаками по выбору штор
Назван идеальный размер пениса
На Западе описали реакцию на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Занимающийся боксом россиянин избил сына-второклассника за невыученные уроки
Российский ребенок попал в реанимацию после падения на него футбольных ворот
США предрекли поражение в третьей мировой войне из-за российских «Ясеней»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.