На активы производителя Persil в России нашелся покупатель

«Ведомости»: российские активы Henkel могут купить акционеры «Фармстандарта»

Сделка по продаже бизнеса немецкого химико-промышленного концерна Henkel (известен брендами Persil, Schwarzkopf, Ceresit, «Момент» и другими) в России в настоящее время находится на завершающей стадии. На активы компании нашелся покупатель в лице консорциума инвесторов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

На 11 заводов производителя претендуют акционеры фармкомпании «Фармстандарт» (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина и основатели фонда «Эльбрус капитал». По словам источников, мажоритарными владельцами предприятий станут акционеры «Фармстандарта». Сумма сделки пока не названа.

Стороны уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки. Согласно договору, немецкая компания будет иметь возможность обратного выкупа заводов. На предприятиях планируется продолжить выпуск продукции под брендами Henkel.

Немецкая компания объявила о прекращении бизнеса в России в середине апреля 2022 года. Концерн работал в стране с 1991 года и открыл 12 офисов и 11 заводов. В портфель производителя брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие. В 2021 году объем продаж в России составил около 1 миллиарда евро или почти пять процентов общего показателя Henkel.

Российский бизнес ежегодно приносил компании около 1,06 миллиарда долларов, списание российских активов стоило концерну примерно 1,1 процента мировых продаж. Выставленные на продажу активы (предприятия в России и один завод в Белоруссии) компания оценила в 673 миллиона евро (55,78 миллиарда рублей по текущему курсу).