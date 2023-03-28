Отель в Санкт-Петербурге оштрафовали за дискриминацию инвалида-колясочника

Прокуратура в Петербурге оштрафовала отель на 25 тысяч рублей за дискриминацию инвалида

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга оштрафовала отель Parklane Resort & SPA за дискриминацию инвалида-колясочника. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что петербургская гостиница была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей за отказ мужчине с ограниченными возможности в посещении спа-комплекса.

Прокуратура по обращению инвалида провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите маломобильных групп населения, в результате которой было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.62 КоАП РФ («Дискриминация»).

Ранее в марте инвалид-колясочник Иван Вершок застрял в Москве на 12 часов из-за решения сотрудников крупной российской авиакомпании не пускать его в самолет из-за электропривода на коляске. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево при регистрации на рейс Москва — Челябинск.