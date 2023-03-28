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14:59, 28 марта 2023Бывший СССР

На Украине обвинили издательства в нарушении закона о госязыке

Киев проконтролирует издательства, опубликовавшие недостаточно книг на украинском языке

Фото: Alice Hampson / Unsplash

Ряд издательств на Украине в 2022 году опубликовал меньше 50 процентов книг на украинском языке, что свидетельствует о нарушении закона о госязыке. О контроле за ними сообщила пресс-служба языкового омбудсмена Украины.

«Уполномоченный по защите государственного языка начал меры государственного контроля за соблюдением требований законодательства о государственном языке 16 издателями, которые по данным Книжной палаты в 2022 году издали на государственном языке меньше, чем 50 процентов от всех названий книжных изданий», — сказано в сообщении.

Уточняется, что это говорит о нарушении требований закона страны «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому, внесенный в госреестр издатель обязан публиковать на украинском языке не менее половины книжных изданий. Нарушителям грозит административная ответственность, предусматривающая штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, отметили в ведомстве.

Ранее украинская Верховная Рада приняла законопроект о введении комплексного экзамена для получения гражданства республики. Как сообщалось, желающих стать гражданами страны обяжут проходить испытания по основам Конституции Украины и истории Украины, а также подтверждать уровень владения государственным языком.

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Кристина Есикова
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