Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:58, 21 марта 2023Бывший СССР

На Украине желающих получить гражданство обязали владеть украинским языком

Верховная Рада Украины обязала желающих получить гражданство владеть украинским языком

Фото: Marton Monus / Reuters

Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении комплексного экзамена для получения гражданства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

Желающих получить украинское гражданство обяжут проходить испытания по основам Конституции Украины и истории Украины, а также подтверждать уровень владения государственным языком.

Ранее во Львове местный житель набросился на двух украинок из Днепропетровска за использование русского языка, а в Одессе кассира уволили за разговор на русском языке во время работы.

За год политики дерусификации на Украине уничтожили 20 миллионов книг на русском языке, библиотеки убрали с полок произведения авторов, поддержавших спецоперацию, а также книги, напечатанные в подсанкционных издательствах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
Украинские шахматистки снялись с турнира из-за участия в нем россиянок
Священника УПЦ задержали в Киеве
Выявлен ранее неизвестный механизм связи кишечника и депрессии
Раскрыто влияние землетрясений в Турции на местный рынок жилья
Адвокат высказался о проверке блогеров по делам о неуплате налогов
Российский пограничник сбил украинский беспилотник из автомата
На заводе Mercedes начнут собирать китайские автомобили
Европейский авторынок резко вырос
В США рассказали о критическом положении украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.