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04:00, 19 марта 2023Бывший СССР

Во Львове местный житель набросился на украинок из-за русской речи

Sputnik: житель Львова набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи

Фото: Ammar Awad / Reuters

Во Львове местный житель набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье»в Telegram-канале.

Мужчина на украинском языке спросил у одной из соотечественниц, откуда она приехала. Женщина по-русски ответила, что она «из Днепра», после чего тот посоветовал выучить ей «государственный язык», попытавшись при этом ударить ее сумкой.

В ответ женщина заявили, что может свободно говорить по-украински, но будет разговаривать на том языке, на котором хочет. Ее спутница предложила вызвать полицию. Разговор соотечественников закончился взаимными оскорблениями.

Ранее украинского беженца избили в городе Кейзер американского штата Орегон после того, как он поспорил с другим мужчиной о том, являются ли жители его страны нацистами. Медики диагностировали у беженца перелом глазницы и носа, а также повреждение лицевого нерва. Кроме того, он перестал видеть одним глазом.

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Марина Совина
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