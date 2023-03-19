Во Львове местный житель набросился на украинок из-за русской речи

Sputnik: житель Львова набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи

Во Львове местный житель набросился на двух украинок из Днепропетровска из-за русской речи. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье»в Telegram-канале.

Мужчина на украинском языке спросил у одной из соотечественниц, откуда она приехала. Женщина по-русски ответила, что она «из Днепра», после чего тот посоветовал выучить ей «государственный язык», попытавшись при этом ударить ее сумкой.

В ответ женщина заявили, что может свободно говорить по-украински, но будет разговаривать на том языке, на котором хочет. Ее спутница предложила вызвать полицию. Разговор соотечественников закончился взаимными оскорблениями.

Ранее украинского беженца избили в городе Кейзер американского штата Орегон после того, как он поспорил с другим мужчиной о том, являются ли жители его страны нацистами. Медики диагностировали у беженца перелом глазницы и носа, а также повреждение лицевого нерва. Кроме того, он перестал видеть одним глазом.