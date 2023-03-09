В Одессе кассиршу наказали за использование русского языка

«Украинские новости»: в Одессе кассиршу оштрафовали за использование русского языка

В Одессе кассиршу оштрафовали за использование русского языка на работе — она пыталась помочь покупателю перевести непонятное ему слово на украинском. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на протокол, полученный от языкового омбудсмена.