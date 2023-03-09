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18:37, 9 марта 2023Бывший СССР

В Одессе кассиршу наказали за использование русского языка

«Украинские новости»: в Одессе кассиршу оштрафовали за использование русского языка

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

В Одессе кассиршу оштрафовали за использование русского языка на работе — она пыталась помочь покупателю перевести непонятное ему слово на украинском. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на протокол, полученный от языкового омбудсмена.

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Алевтина Запольская
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