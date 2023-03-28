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23:11, 28 марта 2023Россия

Стало известно о сбитом из-за российских дронов истребителе Су-27 ВВС Украины

Истребитель Су-27 ВВС Украины был сбит в результате атаки российских дронов «Герань-2»

Фото: Globallookpress.com

В результате атаки российских дронов-камикадзе «Герань-2» был сбит истребитель военно-воздушных сил (ВВС) Украины Су-27, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Как уточнил источник, инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник, с 27 на 28 марта. Пилот боевого самолета погиб. Источник указал, что это третий случай, когда украинские истребители терпят крушение, пытаясь уничтожить российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее стало известно, что российский спецназ использовал систему с дронами-камикадзе при штурме позиций ВСУ в зоне спецоперации (СВО). Новая система применяется, в том числе и в городских условиях. Она позволяет командиру подразделения одним нажатием на планшете пульта управления указать точку атаки, в которую беспилотник может добраться в автоматическом режиме.

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Марина Совина
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