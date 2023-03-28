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08:59, 28 марта 2023Россия

Россиянин сломал ногу четырехмесячной дочери при попытке ударить жену

В Башкирии мужчина хотел ударить жену, но промахнулся и сломал четырехмесячной дочери ногу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Бураевском районе Башкирии мужчина, пытаясь ударить жену, сломал ногу четырехмесячной дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, четырехмесячному ребенку россиянин сломал ногу, когда вернулся домой с работы — тогда его жена не смогла убаюкать младенца. Разъяренный мужчина замахнулся на женщину, но промахнулся и со всей силой ударил по ноге дочки.

Ребенка госпитализировали. Официально информация о случившемся не подтверждена. Следственный комитет и прокуратура республики пока не сообщали о проверках.

Ранее в Амурске мужчина избил и порезал пятимесячную дочь в отместку жене, которая пропила детское пособие без него. Избитую девочку обнаружили соседи и вызвали медиков и полицейских. Отца арестовали на пятеро суток, в его организме нашли наркотические вещества.

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Анастасия Шейкина
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