Фанаты обвинили певицу Ханну во лжи по поводу внешности

Певицу Ханну обвинили во лжи по поводу количества косметологических процедур

Российскую певицу, жену исполнительного директора лейбла Black Star Пашу Ханну (настоящее имя — Анна Иванова) обвинили во лжи по поводу количества применяемых косметологических процедур. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

32-летняя исполнительница рассказала, что никогда не прибегала к пластическим операциям ради изменения внешности. В то же время знаменитость призналась, что регулярно делает инъекции ботокса. «Я суперэмоциональная и много улыбаюсь. Если бы не ботокс, то лоб был бы гармошкой. А качество кожи — это все благодаря средствам моего бренда», — уточнила она.

Однако подписчики обвинили Ханну во лжи — по их мнению, помимо ботокса артистка пользуется и другими процедурами для улучшения внешнего вида. «Зачем вы обманываете? Вы делаете ультраформер, RF-лифтинг и много других процедур», — отметили фанаты певицы.

Ранее в марте Ханна также раскрыла секрет быстрого похудения на семь килограммов после родов. По ее словам, в борьбе с лишним весом ей помогли диета, прием правильных витаминов и скрабы для тела, которые улучшили упругость кожи.