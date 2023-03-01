Певица Ханна раскрыла секрет быстрого похудения на семь килограммов после родов

Певица Ханна рассказала, что в борьбе с лишним весом ей помогли диета и витамины

Российская певица, жена исполнительного директора лейбла Black Star Пашу Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) раскрыла секрет быстрого похудения после родов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

32-летняя поп-исполнительница призналась, что за 20 дней после рождения ребенка ей удалось сбросить 7 килограммов. По ее словам, в борьбе с лишним весом ей помогли диета, а также прием правильных витаминов и использование скрабов для тела, которые улучшили упругость ее кожи.

«Во-первых, гены и мое строение. У меня и в беременность не было отеков и лишнего веса, только животик. Даже лицо худым оставалось», — отметила знаменитость и подчеркнула, что стимулом к похудению стали скорые съемки клипа на ее собственную песню.

В сентябре 2022 года Ханна рассказала о переезде в Москву в 15-летнем возрасте. Она жила в Чебоксарах, где занималась спортивно-бальными танцами, и мечтала, что однажды ее пригласят в столицу. Спустя время она переехала в желаемый город по предложению тренера Владимира Штоды, который заметил ее на сборах и нашел партнера из Томска.