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Российская певица Ханна рассказала о переезде в Москву

Певица Ханна рассказала о переезде в Москву в 15-летнем возрасте

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица, жена исполнительного директора лейбла Black Star Павла Курьянова Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) рассказала о переезде в Москву в 15-летнем возрасте. Подробностями истории она поделилась в шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, выпуск которого опубликован на YouTube.

Певица рассказала, что жила в Чебоксарах, где занималась спортивно-бальными танцами, и мечтала, что однажды ее пригласят в Москву. Спустя время она переехала в столицу по предложению тренера Владимира Штоды, который заметил ее на сборах и нашел партнера из Томска.

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По словам Ханны, она жила в районе Бутово со своим партнером, еще одним мальчиком и его мамой, которая за ними присматривала. Певица отметила, что вскоре из-за тяжелого графика у нее начались проблемы со здоровьем. «Вся моя жизнь в Москве была — школа и тренировки. И ничего больше», — подчеркнула певица. Через год она вернулась домой и перестала заниматься танцами.

В начале августа Ханна рассказала, что вместе с семьей переехала в новый дом, и показала роскошный ремонт в нем. В особняке три этажа, его площадь составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Интерьер жилья оформлен в светлых тонах с элементами золота, многие детали выполнены из камня, дерева и кожи.

Нина Ташевская
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