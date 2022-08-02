Известная певица показала роскошный ремонт

Певица Ханна показала ремонт в особняке

Российская певица Ханна вместе с мужем, генеральным директором лейбла Black Star Павлом Курьяновым, переехала в новый дом. Известная артистка показала роскошный ремонт в особняке, опубликовав видео с интерьером в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ремонт в доме продолжается несколько лет и еще не завершен. В особняке три этажа, его площадь составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Интерьер жилья оформлен в светлых тонах с элементами золота, многие детали выполнены из камня, дерева и кожи. Ханна отметила, что в будущем будет установлена система «умный дом». Сейчас полностью готов второй этаж с хозяйской спальней. Певица показала ванную с джакузи и выходом на террасу, хрустальные люстры и окна в пол.

Певица также продемонстрировала кухню с мраморным столом на первом этаже, работы в которой велись около двух лет. По словам Ханны, стол несколько раз переделывали. «Камень натуральный по всему острову, а внутри подсветка, от которой камень нагревается и трескается. Но мы хотели именно такой! По итогу придумали целую вентиляционную систему. Кстати, середина острова выезжает, как барная стойка», — рассказала артистка.

В июне недавно отремонтированный дом показала продюсер Яна Рудковская. Она продемонстрировала спальню с высокими потолками, оформленную в голубых и серых цветах. В комнате есть зеркало из Венеции, бра из Флоренции и именные подушки.