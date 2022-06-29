Яна Рудковская показала роскошный ремонт в спальне

Продюсер Яна Рудковская показала спальню после ремонта

Российский продюсер Яна Рудковская показала интерьер спальни после ремонта. Она опубликовала снятое в помещении видео в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Просторная спальня с высокими потолками оформлена в голубых и серых цветах. Особенности включают в себя роскошные обои с обезьянами, привезенное из Венеции зеркало, бра с яркими акцентами из Флоренции, а также подушки с инициалами Рудковской и ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко.

Яна отметила, что на данный момент полностью закончена только спальня. Продюсер пообещала позже показать гардеробную, работы в которой продолжаются.

В мае Рудковская обвинила строителей в краже крупной суммы денег. Продюсер заявила, что рабочие обманули ее семью более чем на 130 миллионов рублей, нарушив условия заключенного договора. Яна подала в суд сразу два иска: против бизнесмена Дениса Гонтаря и против генерального директора строительной компании «ПСК МЕТ КОН».