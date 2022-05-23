Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Строители обманули Рудковскую и Плющенко на сотню миллионов рублей

Строительная компания обманула Яну Рудковскую более чем на 130 миллионов рублей
Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский продюсер Яна Рудковская заявила в полицию о мошенничестве. Она утверждает, что ее семью обманули более чем на 130 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, Рудковская подала два заявления на разных бизнесменов. В первом речь идет о Денисе Гонтаре, получившем от продюсера 31,5 миллиона рублей за строительный работы, которые впоследствии не провели. Во втором заявлении Рудковская пожаловалась на генерального директора строительной компании «ПСК МЕТ КОН» — академия фигурного катания мужа продюсера Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» перевела на счет организации 99 миллионов рублей в качестве оплаты договора генподряда, условия которого не были выполнены.

На данный момент полиция проводит проверку по заявлениям Рудковской. Сотрудники правоохранительных органов планируют допросить бизнесменов.

В январе на строителей-мошенников пожаловался российский поп-певец Филипп Киркоров. Артист заплатил рабочим 11 миллионов рублей в качестве предоплаты за ремонт своей московской квартиры. Работы не провели, а вернули только половину суммы — 5,5 миллиона рублей. Киркоров подал на строителей в суд.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Небензя высказался о ситуации в Буче
В Пентагоне ответили на вопрос о постановке боевых задач для Украины
Россияне назвали желаемый доход за работу без отпусков и выходных
Названы самые обеспеченные сотрудники российской полиции
ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на Лисичанском заводе в ЛНР
В Пентагоне оценили разговор с начальником Генштаба России
Стало известно о планируемой ВСУ провокации в Авдеевке
В США объяснили крах страны при новой мировой войне
Рогозин предложил переименовать Курильские острова
Эрдоган назвал условие одобрения принятия Швеции и Финляндии в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.