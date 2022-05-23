Строители обманули Рудковскую и Плющенко на сотню миллионов рублей

Строительная компания обманула Яну Рудковскую более чем на 130 миллионов рублей

Российский продюсер Яна Рудковская заявила в полицию о мошенничестве. Она утверждает, что ее семью обманули более чем на 130 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, Рудковская подала два заявления на разных бизнесменов. В первом речь идет о Денисе Гонтаре, получившем от продюсера 31,5 миллиона рублей за строительный работы, которые впоследствии не провели. Во втором заявлении Рудковская пожаловалась на генерального директора строительной компании «ПСК МЕТ КОН» — академия фигурного катания мужа продюсера Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» перевела на счет организации 99 миллионов рублей в качестве оплаты договора генподряда, условия которого не были выполнены.

На данный момент полиция проводит проверку по заявлениям Рудковской. Сотрудники правоохранительных органов планируют допросить бизнесменов.

В январе на строителей-мошенников пожаловался российский поп-певец Филипп Киркоров. Артист заплатил рабочим 11 миллионов рублей в качестве предоплаты за ремонт своей московской квартиры. Работы не провели, а вернули только половину суммы — 5,5 миллиона рублей. Киркоров подал на строителей в суд.