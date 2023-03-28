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14:11, 28 марта 2023Среда обитания

В Японии произошло землетрясение

У южного берега японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6

Фото: Issei Kato / Reuters

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геофизическую службу Сибирского отделения РАН.

Землетрясение произошло 28 марта в 12:18 по московскому времени. Толчки зафиксировали в акватории Тихого океана у южного берега японского острова Хоккайдо в 197 километрах к востоку-юго-востоку от города Хакодате. Очаг залегал на глубине 20 километров под водой.

Интенсивность сотрясений описали как «разрушительное». При этом Геологическая служба США зафиксировала магнитуду в 6,2. На данный момент информация о пострадавших и перебоях движения не поступала.

В субботу, 18 марта, в Эквадоре было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр стихии находился в 17 километрах к юго-западу от города Наранхаль, где проживают 32 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 85 километров. Угроза цунами не объявлялась.

Нина Ташевская
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