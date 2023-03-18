Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 18 марта 2023Мир

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

В Эквадоре 18 марта было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

В Эквадоре в субботу, 18 марта, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 17 километрах к юго-западу от города Наранхаль, где проживают 32 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 85 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент. Угроза цунами не объявлялась.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате землетрясений погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

Власти Турции сообщили, что ущерб экономике страны от февральских землетрясений составил 2 триллиона лир, или 103,6 миллиарда долларов (8 триллионов рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова уточнила срок продления зерновой сделки
Уиллем Дефо выразил готовность снова сыграть роль Зеленого Гоблина
Определено местонахождение «средневекового замка» в Москве
В Подмосковье загорелся химический завод
Вильфанд пообещал москвичам теплую неделю
ВОЗ дала рекомендации Китаю по расследованию происхождения COVID-19
Тысячи гектаров земли выгорели в российском заповеднике
Искусанное бродячими собаками тело россиянина обнаружено на улице
Ягудин одержал победу в турнире по шоу-программам
Число жертв землетрясения в Турции вновь возросло
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.