В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

В Эквадоре 18 марта было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7

В Эквадоре в субботу, 18 марта, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 17 километрах к юго-западу от города Наранхаль, где проживают 32 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 85 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент. Угроза цунами не объявлялась.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате землетрясений погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

Власти Турции сообщили, что ущерб экономике страны от февральских землетрясений составил 2 триллиона лир, или 103,6 миллиарда долларов (8 триллионов рублей).