Подсчитан ущерб экономике Турции от землетрясений

Власти Турции оценили ущерб промышленности и экономике страны от землетрясений в $104 млрд

Ущерб экономике Турции от февральских землетрясений составил 2 триллиона лир, или 103,6 миллиарда долларов (8 триллионов рублей). Об этом со ссылкой на правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщило Bloomberg.

Согласно подсчетам правительства, ущерб экономике страны составит около девяти процентов ВВП в 2023 году. На 11 провинций, пострадавших от землетрясений, приходилось 9,8 процента национальной экономики и 8,6 процента экспорта в 2022 году. Их доля в поставках турецкого текстиля составляла 35 процентов.

Аналитики Всемирного банка подсчитали, что природная катастрофа нанесла стране ущерб в 34,2 миллиарда долларов. При этом на восстановление инфраструктуры и обеспечение граждан жильем потребуется вдвое больше.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате землетрясений погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

