Всемирный банк подсчитал ущерб от землетрясений в Турции

Reuters: Всемирный банк оценил ущерб от землетрясений в Турции в 34,2 миллиарда долларов

Землетрясения, произошедшие в Турции в начале февраля, нанесли стране ущерб в 34,2 миллиарда рублей, подсчитали аналитики Всемирного банка, пишет Reuters. На восстановление инфраструктуры и обеспечение граждан жильем потребуется вдвое больше, отмечает агентство.

Постоянный представитель Всемирного банка в Турции Умберто Лопес заявил, что из-за этих происшествий рост ВВП Турции в 2023 году замедлится с 4 до 3,5 процента.

Точные цифры ущерба для Сирии, которую также затронули землетрясения, еще не называют. По словам вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде, над оценкой финансового урона для соседней с Турцией страны еще работают эксперты.

Два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции 6 февраля. Они стали самыми мощными за последние 84 года. В результате разрушений погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

После землетрясений президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что в сейсмически активных зонах больше не будут возводить высотное жилье. Строительство в этих районах будет ограничено четырьмя этажами.

27 февраля в Турции случилось новое землетрясение. Толчки магнитудой 5,8 фиксировали на востоке страны. Из-за землетрясения погиб один человек, еще 69 граждан пострадали.

