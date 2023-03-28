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12:28, 28 марта 2023Бывший СССР

На Украине переименовали проспект Гагарина

Проспект Гагарина в Киеве переименовали в честь первого космонавта Украины

Фото: РИА Новости

Проспект Юрия Гагарина в Киеве переименовали в честь первого космонавта Украины Леонида Каденюка. О принятом решении сообщили на официальном сайте Киевского городского совета.

В пресс-службе указали, что проспект решили переименовать «в целях деколонизации столичной топонимики». Новое название было выбрано в ходе электронного голосования. Предложение присвоить проспекту имя украинского летчика-испытателя, который на сегодняшний день является первым и единственным космонавтом Украины, поддержали более 21 тысячи украинцев.

Ранее сообщалось, что Киевсовет переименовал 16 улиц в рамках «дерусификации». Отмечалось, что одну из улиц назвали в честь Алексея Гирныка — пенсионера, совершившего самоубийство на могиле украинского поэта Тараса Шевченко в 1978 году.

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Варвара Кошечкина
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