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20:36, 23 марта 2023Бывший СССР

В Киеве назвали улицу в честь самоубийцы и любителя Тараса Шевченко

Klymenko Time: Суздальскую улицу в Киеве переименовали в честь Алексея Гирныка

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киевский городской совет переименовал 16 улиц в рамках «дерусификации», сообщает Telegram-канал Klymenko Time. Одну из улиц назвали в честь Алексея Гирныка — пенсионера, совершившего самоубийство на могиле украинского поэта Тараса Шевченко в 1978 году.

Мужчина пришел на могилу Шевченко в день 60-летия с момента провозглашения независимости Украины Центральной Радой в 1918 году. Он разбросал на улице листовки, в которых было написано, что он совершает «протест против российской оккупации на Украине» и в Советском Союзе можно протестовать только таким способом.

Всего Киевский горсовет переименовал 16 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых связаны с Россией или советским прошлым.

Ранее депутат Верховной Рады Евгения Кравчук сообщила, что в рамках «дерусификации библиотек» на Украине уничтожили около 11 миллионов книг, напечатанных на русском языке.

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Алевтина Запольская
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