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12:38, 28 марта 2023Мир

Польских пограничников забросали камнями и палками

Погранслужба Польши: пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией

Фото: Michal Kosc / АР

Группа неизвестных мужчин атаковала польских пограничников, забросав их камнями и палками. Это произошло на границе с Белоруссией, на участке Дубиче-Церкевне. Об этом сообщает Погранслужба страны в своем Twitter.

«Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется», — сообщает служба. Утверждается, что нападавшие оказались на границе с согласия белорусских силовиков.

За прошедшие сутки из Белоруссии в Польшу пытались нелегально попасть 89 человек. 12 из них вернулись на территорию республики, а остальные были задержаны, сообщает служба.

До этого, в 2021 году, на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов: они пытались попасть в другие страны ЕС через границу. Польские власти усилили охрану и стянули военных, они пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны. Власти Белоруссии обвиняют в провоцировании кризиса и нежелании регулировать поток беженцев со своей стороны.

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Виктория Кондратьева
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