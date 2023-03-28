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19:34, 28 марта 2023Среда обитания

ЦБ назвал главную причину отказов в ипотечных каникулах

ЦБ: в ипотечных каникулах отказывают из-за отсутствия подтверждения сложной ситуации

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Заявления россиян на ипотечные каникулы чаще всего не одобряют из-за отсутствия информации, подтверждающей сложную жизненную ситуацию заемщика. Главную причину отказов назвал Центробанк (ЦБ) в отчете «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса», опубликованном на сайте регулятора.

С марта 2022 года по февраль 2023-го в банки России поступило 15,8 тысячи заявок о предоставлении ипотечных каникул. Из них было одобрено 53,4 процента.

Право на ипотечные каникулы имеет заемщик, доход которого снизился на 30 процентов, а размер выплат по ипотеке превысил 50 процентов среднемесячного дохода. Длительность каникул составляет до полугода. Россияне могут выбрать одну из двух льгот: отсрочку платежей или сокращение их размера.

Ранее в ЦБ рассказали о росте цен на жилье в России. По данным регулятора, с 2020 года стоимость недвижимости увеличилась значительно сильнее доходов населения, несмотря на работу льготной ипотечной программы на новостройки. Эксперты также отметили увеличение разницы между ценами на первичное и вторичное жилье.

Александра Качан
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