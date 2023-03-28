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11:39, 28 марта 2023Среда обитания

В ЦБ рассказали о росте цен на жилье

ЦБ: цены на жилье в России выросли сильнее доходов населения, несмотря на льготную ипотеку

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

С 2020 года цены на жилье в России выросли существенно значительнее доходов населения, несмотря на работу льготной ипотечной программы на новостройки. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка (ЦБ) Александр Данилов, передает ТАСС.

Глава департамента также отметил значительный рост разницы между стоимостью первичного и вторичного жилья. За два года новая недвижимость сильно подорожала, причем объяснить такую динамику строительством более качественного жилья нельзя.

«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на "первичке" это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. То есть, о какой доступности мы говорим? Понятно, что в такой ситуации сначала придумывается льготная программа, потом эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше что? Мы отрицательные ставки будем придумывать?» — заявил Данилов. Он добавил, что потенциал искусственного поддержания спроса на ипотеку исчерпан.

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По словам главы департамента, ЦБ выступает «за более долгосрочную, стабильную историю». Данилов напомнил, что регулятор планирует применять повышенные резервы по ипотечным кредитам, стоимость которых существенно ниже рыночной. Он подчеркнул, что ужесточение требований к банкам не повлияет на условия действующих ипотечных договоров и не коснется заемщиков.

Ранее ЦБ сообщил, что в феврале 2023 года в России ускорились темпы роста ипотечного кредитования. Показатель достиг 1,5 процента. Ускорение ипотеки произошло после традиционного для начала года замедления в январе.

Александра Качан
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