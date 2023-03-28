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12:33, 28 марта 2023Среда обитания

В США сделали скидку на дом основателя KFC

В Кентукки сделали скидку на особняк основателя сети ресторанов KFC полковника Сандерса
СюжетУраган во Флориде

Фото: Bob Grannis / Getty Images

В США сделали скидку на особняк, который принадлежал американскому ресторатору, основателю сети ресторанов KFC полковнику Сандерсу. Снизить стоимость решили после того, как в течение нескольких месяцев не могли найти покупателя на дом. Об этом сообщает New York Post.

Дом находится в городе Шелбивилль, штат Кентукки. Полковник прожил там последние 25 лет, до смерти в 1980 году. Изначально владельцы — друзья семьи Сандерса — попросили за объект 9 миллионов долларов. Однако в течение десяти месяцев они не смогли найти покупателей и в итоге снизили стоимость до 4,9 миллиона долларов.

В первоначальную стоимость дома также входил соседний ресторан, а также личные вещи полковника, включая карманные часы и зажим для денег. Однако из-за отсутствия спроса на фоне высокой цены владельцы решили продавать объекты по отдельности.

Осенью 2022 года основатель сети пиццерий Papa John’s Джон Шнаттер рассказал, что остался без одного из своих домов из-за урагана «Иэн», который тогда обрушился на территорию штата Флорида. При этом он призвал подумать о людях, которые пострадали больше него.

Нина Ташевская
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