Основатель «Папа Джонс» рассказал о потере дома и столкнулся с критикой в сети

Основателя сети «Папа Джонс» Шнаттера раскритиковали за слова о потере дома из-за урагана

Основатель сети пиццерий Papa John’s («Папа Джонс») Джон Шнаттер рассказал, что остался без одного из своих домов из-за урагана «Иэн», который обрушился на территорию штата Флорида. Пользователи сети раскритиковали предпринимателя за его слова. Об этом сообщает New York Post.

Шнаттеру по всей стране принадлежит около 20 объектов недвижимости, один из них стоимостью шесть миллионов долларов находится в городе Нейплс. Во вторник, 4 октября, предприниматель в эфире телеканала OAN рассказал из своего дома в штате Юта, что его владение во Флориде серьезно пострадало от урагана.

Основатель сети призвал подумать о людях, которые пострадали больше. «Вы просто не представляете, насколько это все ужасно. Я всем сердцем сочувствую людям во Флориде. Да, я потерял дом, но они потеряли все», — заявил Шнаттер.

Однако некоторые пользователи сети не поверили в искренность предпринимателя, отметив, что он не беспокоится о своей жизни, так как владеет другим жильем и может позволить себе страховку. «Разве он не признал, что поскольку богат, с ним все будет в порядке, а с людьми, которые не "Папа Джонс", — нет?» — написал один из участников обсуждения.

Ранее внучка Эрнеста Хемингуэя рассказала, что во Флориде на острове Ки-Уэст под угрозой разрушения из-за урагана «Иэн» оказался бывший дом писателя. Вскоре проживающих там кошек укрыли в безопасном месте.