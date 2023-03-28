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10:29, 28 марта 2023Россия

В Петербурге над 13-летней школьницей надругались в туалете KFC

78.ru: в Санкт-Петербурге неизвестный надругался над 13-летней школьницей в туалете KFC

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге неизвестный надругался над 13-летней школьницей в ресторане KFC, расположенном на Каменоостровском проспекте, сообщает 78.ru.

По сведениям телеканала, в полицию обратился 36-летний отец пострадавшей девочки. Мужчина пояснил, что незнакомец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери в туалете заведения.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства случившегося. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

23 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали 36-летнего курьера, работающего в зуботехническом центре, за приставания к школьнице в автобусе. Мужчина совратил восьмиклассницу в общественном транспорте, который ехал с улицы Партизана Германа в сторону проспекта Ветеранов.

В отношении курьера было возбуждено уголовное дело.

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Анна Щербакова
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