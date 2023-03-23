Курьера задержали за приставания к российской школьнице в автобусе

В Петербурге полиция задержала 36-летнего курьера за совращение восьмиклассницы в автобусе

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 36-летнего курьера, работающего в зуботехническом центре, за приставания к школьнице в автобусе. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 16 марта мужчина совратил восьмиклассницу в автобусе, который ехал с улицы Партизана Германа в сторону проспекта Ветеранов.

Полицейские быстро вычислили предполагаемого педофила и спустя два дня задержали его на 2-й Красноармейской улице. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд приговорил учителя Виктора Ласточкина к 17,5 года колонии за педофилию.