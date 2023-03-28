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15:26, 28 марта 2023Мир

В Австрии анонсировали протест против речи Зеленского

Глава оппозиционной партии Австрии анонсировал протест против речи Зеленского
СюжетПротесты на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль анонсировал протест против видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту страны. Об этом политик написал Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Видеовыступление президента Украины Зеленского, запланированное на четверг, является очевидным нарушением нейтралитета [Австрии], которое мы резко критикуем. Эта постановка явно нарушает наш нейтралитет. Недопустимо превращать парламент в площадку для пропаганды воюющего государства», — заявил Кикль.

Ранее в Италии прошла манифестация против обращения президента Украины Владимира Зеленского на песенном фестивале в Сан-Ремо. На акцию собрались участники почти 30 общественных объединений и около 1000 человек. Видеовыступление украинского лидера должно было состояться в заключительный вечер мероприятия, но позднее стало известно, что политик направит письменное обращение, которое зачитают со сцены в ночь на воскресенье. После этого митинг переформатировали в выступление против организаторов фестиваля, государственной телерадиокорпорации Rai и политики итальянских властей в целом.

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Виктория Кондратьева
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