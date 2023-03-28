В Австрии анонсировали протест против речи Зеленского

Глава оппозиционной партии Австрии анонсировал протест против речи Зеленского

Глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль анонсировал протест против видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту страны. Об этом политик написал Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Видеовыступление президента Украины Зеленского, запланированное на четверг, является очевидным нарушением нейтралитета [Австрии], которое мы резко критикуем. Эта постановка явно нарушает наш нейтралитет. Недопустимо превращать парламент в площадку для пропаганды воюющего государства», — заявил Кикль.

Ранее в Италии прошла манифестация против обращения президента Украины Владимира Зеленского на песенном фестивале в Сан-Ремо. На акцию собрались участники почти 30 общественных объединений и около 1000 человек. Видеовыступление украинского лидера должно было состояться в заключительный вечер мероприятия, но позднее стало известно, что политик направит письменное обращение, которое зачитают со сцены в ночь на воскресенье. После этого митинг переформатировали в выступление против организаторов фестиваля, государственной телерадиокорпорации Rai и политики итальянских властей в целом.