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15:01, 28 марта 2023Силовые структуры

Сотрудник московского кинотеатра украл из сейфа полмиллиона рублей

В Москве задержали сотрудника кинотеатра, укравшего из сейфа почти полмиллиона рублей

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В кинотеатре «Москва» 33-летний сотрудник украл деньги из сейфа. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным ведомства, мужчина клал выручку в сейф, однако заменял ее на фейковые купюры. Таким образом он смог похитить почти полмиллиона рублей. Отмечается, что фигурант прятал деньги под рубашкой.

Однако гендиректор заметил фальшивые купюры и вызвал правоохранителей. Вора задержали. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что на Урале владельца фирмы по аренде авто задержали за кражу запчастей из машин каршеринга.

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Екатерина Власова
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