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11:34, 22 октября 2022Силовые структуры

Полиция задержала двоих россиян за кражу запчастей из каршеринговых авто

На Урале владельца фирмы по аренде авто задержали за кражу запчастей из машин каршеринга

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На Урале полиция задержала владельца фирмы по аренде автомобилей для такси и его подельника за кражу запчастей из каршеринговых машин. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает MK.RU.

Сообщники арендовали авто, отъезжали на них в безлюдные места и снимали колеса, а также похищали детали интерьера. «К примеру, с одного из авто они сняли руль», — добавили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

После этого они заменяли украденные запчасти на старые. Спустя время сотрудники каршеринговой компании заметили подмену и заявили об этом в полицию. Во время очередной попытки украсть детали мужчин поймали с поличным. Выяснилось, что похищенные детали один из фигурантов устанавливал на машины в своем автопарке.

В отношении подельников возбудили дело о краже. Суд поместил их в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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