Полиция задержала двоих россиян за кражу запчастей из каршеринговых авто

На Урале владельца фирмы по аренде авто задержали за кражу запчастей из машин каршеринга

На Урале полиция задержала владельца фирмы по аренде автомобилей для такси и его подельника за кражу запчастей из каршеринговых машин. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает MK.RU.

Сообщники арендовали авто, отъезжали на них в безлюдные места и снимали колеса, а также похищали детали интерьера. «К примеру, с одного из авто они сняли руль», — добавили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

После этого они заменяли украденные запчасти на старые. Спустя время сотрудники каршеринговой компании заметили подмену и заявили об этом в полицию. Во время очередной попытки украсть детали мужчин поймали с поличным. Выяснилось, что похищенные детали один из фигурантов устанавливал на машины в своем автопарке.

В отношении подельников возбудили дело о краже. Суд поместил их в СИЗО.

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