В Киеве произошла серия взрывов

Мэр Киева Кличко сообщил о серии взрывов в городе

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в столице. Об этом он написал в Telegram-канале.

Предварительно, взрывы произошли в Оболонском и Святошинском районах, на месте работают спецслужбы, отметил глава города. Кроме того, по словам Кличко, в Святошинском районе произошло возгорание магазина.

На данный момент в восьми регионах Украины, включая Киев и Киевскую область, а также подконтрольные Киеву районы Запорожской области и ДНР, объявлена воздушная тревога.

25 марта взрывы произошли в Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). По информацией издания «Страна.ua», речь идет об одном взрыве в Краматорске и двух взрывах в Славянске.