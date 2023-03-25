В Краматорске и Славянске произошли взрывы

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части ДНР

Взрывы произошли в ночь на субботу, 25 марта, в Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По информацией издания, речь идет об одном взрыве в Краматорске и двух взрывах в Славянске.

В ночь на пятницу, 24 марта, в Днепропетровской и Сумской областях Украины прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Мэр города Кривой Рог в Днепропетровской области Александр Вилкул также отметил, что в населенном пункте есть повреждения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.