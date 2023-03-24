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09:31, 24 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Днепропетровской и Сумской областях Украины

В Днепропетровской и Сумской областях Украины произошли взрывы в ночь на 24 марта
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

В ночь на пятницу, 24 марта, в Днепропетровской и Сумской областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский «24 канал».

Отмечается, что взрывы произошли во время воздушной тревоги. Мэр города Кривой Рог в Днепропетровской области Александр Вилкул также отметил, что в населенном пункте есть повреждения.

Поздним вечером 23 марта стало известно о взрывах в Одессе. В городе была также объявлена воздушная тревога.

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Алевтина Запольская
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