Стало известно о взрывах в Днепропетровской и Сумской областях Украины

В Днепропетровской и Сумской областях Украины произошли взрывы в ночь на 24 марта

В ночь на пятницу, 24 марта, в Днепропетровской и Сумской областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский «24 канал».

Отмечается, что взрывы произошли во время воздушной тревоги. Мэр города Кривой Рог в Днепропетровской области Александр Вилкул также отметил, что в населенном пункте есть повреждения.

Поздним вечером 23 марта стало известно о взрывах в Одессе. В городе была также объявлена воздушная тревога.