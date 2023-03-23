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23:00, 23 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одессе

«Страна.ua»: взрывы произошли в Одессе, в области объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Одессе произошло несколько взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в области объявлена воздушная тревога. Других подробностей произошедшего не приводится.

О том, что в Одессе произошли взрывы, сообщалось также 21 марта. Позже Минобороны России сообщило, что российские ракетные войска и авиация поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории аэродрома Школьный в районе Одессы.

22 марта взрывы произошли в Киеве и ряде регионов Украины. Отмечалось, что работала система противовоздушной обороны.

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Марина Совина
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