Стало известно о взрывах в Одессе

«Страна.ua»: взрывы произошли в Одессе, в области объявлена воздушная тревога

В Одессе произошло несколько взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в области объявлена воздушная тревога. Других подробностей произошедшего не приводится.

О том, что в Одессе произошли взрывы, сообщалось также 21 марта. Позже Минобороны России сообщило, что российские ракетные войска и авиация поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории аэродрома Школьный в районе Одессы.

22 марта взрывы произошли в Киеве и ряде регионов Украины. Отмечалось, что работала система противовоздушной обороны.